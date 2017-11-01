Анонсы: Oukitel Mix 2 Silver украсили зеркальной задней крышкой

MForum.ru
01.11.2017,
Анонс Oukitel Mix 2 состоялся еще в середине прошлого месяца. Однако до прилавков новинка пока не добралась. Зато появилась информация о том, что Oukitel Mix 2 выйдет еще и в специальной версии Silver с зеркальной задней панелью.
Oukitel Mix 2 представляет собой ответ на Xiaomi Mi Mix 2 и оснащен 5,99-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ с поддержкой 10-пальцевого мультитач. Внутри новинка нашлось место для чипсета MediaTek Helio P25 c 8-ядерным 2,39 ГГц процессором, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятору емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Фоточасть Oukitel Mix 2 представлена 13 Мп камерой на передней панелью и связкой 21 и 2 Мп камер сзади. Продажи Oukitel Mix 2 стартуют 25 ноября.
© Антон Печеровый,
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