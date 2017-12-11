Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus

MForum.ru
11.12.2017,
В следующем году компания Meizu отметит свое 15-летие. Ожидается, что к этому событию производитель представит юбилейный смартфон Meizu 15 Plus. Подробности об устройстве пока неизвестны, но его изображения уже появилось в китайской социальной сети Weibo.
Судя по изображению, боковые и верхняя рамки экрана будут минимальными, а снизу останется место для кнопки «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца. Вероятно там же разместится и фронтальная камера. Сзади можно различить сдвоенную тыловую камеру. Судя по снимкам, выпускаться смартфон будет в двух версиях, вероятно, отличающихся объемом встроенной памяти. Базовый вариант обойдется в 2999 юаней ($450), расширенный – 3499 юаней ($530).
© Антон Печеровый,
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