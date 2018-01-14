RFID: Компания GAO RFID выпустила активные считыватели меток 2.45 ГГц

MForum.ru

RFID: Компания GAO RFID выпустила активные считыватели меток 2.45 ГГц

14.01.2018, MForum.ru

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Компания GAO RFID, заметный участник мирового рынка RFID, представила линейку считывателей меток, работающих в диапазоне 2.45 ГГц. Особенность оборудования - возможность считывать информацию с меток на расстояниях до 100 м. В линейку входит, например, стационарный RFID-считыватель 2.45 ГГц с регулируемой чувствительностью, с поддержкой передачи собранных данных по Wi-Fi и возможностью считывания бар-кодов; а также портативный считыватель 2.45 ГГц USB RFID Reader. Эти устройства могут применяться в различных сценариях, где требуется идентификация и отслеживание собственности, инвентаризация и мониторинг.

2.45GHz Gain Adjustable Active RFID WiFi Reader

2.45 ГГц RFID Reader c регулируемой чувствительностью (ID217002) позволяет менять дальность обнаружения метки за счет регулирования коэффициента усиления активной антенны. Благодаря этому можно выставлять дальность обнаружения меток, начиная с 3 метров и вплоть до 100 метров. Это позволяет применять один и тот же считыватель в самых разных сценариях.

2.45 GHz Active USB RFID Reader

Также в линейку, представленную GAO RFID, входит пыле- и влагозащищенная (IP65) портативная версия считывателя меток 2.45 ГГц (ID217005), предназначенного для использования в полевых условиях, оборудованная тачскрином 3.2” и с очень малым энергопотреблением. Устройство обладает обширным набором функциональностей, включая порт USB2.0, Bluetooth, Wi-Fi и, опционально, GPS. Этот считыватель можно использовать с системами, работающими под Windows 10. Поддерживается чтение штрих-кодов 1D и 2D. Такой считыватель может использоваться в логистических сценариях, контроле цепочек поставки, а также в решениях для управления складом.

2.45 GHz Active Handheld RFID Reader

Еще одно представленное решение - это портативный Portable 2.45 GHz USB RFID Reader (ID217003), обеспечивающий дальность считывания меток до 20 метров. Устройство можно подключить к USB-порту любого компьютера, что позволит считывать метки RFID и передавать данные в систему управления в реальном времени.

Данные и фото - с сайта производителя.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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