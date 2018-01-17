Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально

17.01.2018, MForum.ru

Смартфон Meizu M6S стал для этого производителя первой новинкой 2018 модельного года. В соответствии с актуальными тенденциями аппарат оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и радует сбалансированными характеристиками.

Основные спецификации Meizu M6S включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек (яркость 450 нит, широкие углы обзора, коэффициент контрастности 1000:1), чипсет Exynos 7872 (2хCortex A73 + 4хCortex A53), 3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт (52% емкости набирает за 30 минут).

Основная камера новинки построена на базе 16 Мп сенсора Samsung (апертура f/2.0, размер пикселя 112 мкм, PDAF, 5-линзовый объектив) и снабжена специальным режимом HDR, разработанным ArcSoft для M6S. На передней панели Meizu M6S размещена 8 Мп камера с апертурой f/2.0, поддерживающая алгоритмы ArcSoft, интеллектуальное улучшение яркости лица и адаптивный режим улучшения лиц. Из прочего отметим металлический корпус в стиле флагманских моделей и сканер отпечатка пальца со временем разблокировки всего 0,2 с.

Программная часть Meizu M6S включает в себя Flyme 6.2, OneMind AI и поддержку специального игрового режима, обеспечивающего до 20% более стабильный fps. Отдельно отметим функцию Super mBack, реализующую алгоритмы жестового управления. Цена Meizu M6S в версии 3+32 Гб составляет 999 юаней ($155), вариант 3+64 Гб обойдется 1199 ($186). Фирменные чехлы оценены в 49 юаней ($7,5), но при покупке смартфона каждый чехол обойдется на 10 юаней дешевле. Начало продаж Meizu M6S намечено на 20 января.