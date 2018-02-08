Акции: Билайн обещает полгода связи покупателям Samsung Galaxy

[Пресс-релиз]: «Билайн» дарит полгода связи при покупке смартфона Samsung Galaxy

7 февраля 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Выгодное предложение на Samsung Galaxy».

С 7 февраля по 31 марта 2018 года в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» при покупке Samsung Galaxy «Билайн» дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах «Всё2» и «Всё3» в зависимости от модели смартфона. (1*)

Партнерские отношения «Билайн» с Samsung, одним из крупнейших в мире производителей смартфонов, позволяют создавать уникальные предложения для клиентов «Билайн».

В акции участвуют более 16 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте www.beeline.ru. Например, при покупке Samsung Galaxy J2 модели 2018 года вы сможете полгода бесплатно пользоваться тарифом «Всё2». (2*).

Samsung Galaxy J2 за 9 990 рублей в компактном удобном корпусе с реалистичным Super AMOLED экраном, четырехъядерным процессором, 8-ми и 5-мегапиксельными камерами доступен в различных цветах и станет прекрасным подарком на День всех влюблённых, День защитника Отечества или 8 марта.

Растущая популярность смартфонов Samsung подтверждается данными о продажах. В салонах «Билайн» в четвертом квартале прошлого года рост продаж смартфонов Samsung составил 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 11 процентных пунктов и составила 36%.

Количество смартфонов Samsung на руках у пользователей в сети «Билайн» в четвёртом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 10%. В 2017 году доля Samsung среди всех смартфонов в России составила 27%, больше всего устройств Samsung на руках у пользователей смартфонов из Грозного, Назрани, Махачкалы, Владикавказа, Нальчика, Южно-Сахалинска, Черкесска, Петропавловск-Камчатского и Якутска.

(1*) «Билайн» компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство.

(2*) Акция проводится с 07.02.2018 по 31.03.2018 на территории РФ (кроме Крыма и Севастополя) для абонентов «Билайн». Абоненту предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП «Все 2» на 6 мес. - 3600 руб. для всех регионов кроме Магадана и Петропавловск-Камчатского, стоимость услуг связи по ТП «Всё2» на 6 мес. для этих регионов 4200 руб. Стоимость Samsung Galaxy J2 с пакетом услуг связи по ТП «Все 2» - 6 390 руб.: Полная стоимость комплекта (9990 руб.) складывается из стоимости смартфона и пакета услуг. Стоимость смартфона не в составе комплекта – 9990 руб. Количество оборудования ограничено. Цены с НДС. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru . ПАО «ВымпелКом».