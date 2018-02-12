Слухи: Стали известны спецификации Meizu E3

MForum.ru
12.02.2018,
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась подробная информация о смартфоне Meizu E3. Напомню, эта модель уже неоднократно становилась героем различных утечек, а ее официальный анонс назначен на 6 марта.
В архивах TENAA смартфон Meizu E3 фигурирует под именами m851m и m851q. Габаритные размеры – 156,8 x 75 x 7,6 мм, вес – 163 грамма. Скорее всего, Meizu E3 получит полностью металлический корпус и будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая золотистый Champagne Gold, черный Obsidian Black и синий Dark Blue. Диагональ дисплея новинки составит 5,99 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек. Таким образом, новинка находится в модном тренде на дисплеи 18:9. Внутри Meizu E3 ожидаются 8-ядерный 1,8 ГГц процессор, 4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти и слот microSD (до 128 Гб). Тыловая камера сдвоенная (12 + 20 Мп), фронтальная одиночная, с сенсором разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Из коробки Meizu E3 будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat. Цена составит порядка 2000 юаней ($318).
© Антон Печеровый,
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