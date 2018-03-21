Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

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Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

21.03.2018, MForum.ru

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Компания Huawei провела в Китае мероприятие, на котором был официально представлен смартфон Nova 3E. Благодаря вырезу в экран внешне Huawei Nova 3E схож с iPhone X, обладая минимальной рамкой над экраном. Впрочем, никаких экспериментов с внешностью новинки Huawei не производила, а общий стиль аппарата полностью соответствует последним новинкам производителя.

Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

Аппаратная платформа Huawei Nova 3E построена на базе чипсета Kirin 659 и включает в себя 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 5,8-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 точек (соотношение сторон 19:9) и защитным 2,5D-стеклом, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

Для аккумулятора поддерживается быстрая зарядка 18Вт (9В/2А). Впрочем, новинка позиционируется как первое в мире устройство, оснащенное 24 Мп сенсором Sony IMX578 на передней панели. Новый датчик может похвастать 20%-ным увеличением разрешения, 33%-ным уменьшением шума при изображениях с низким освещением и 26%-ным увеличением цветопередачи. Естественно, поддерживаются и все программные улучшатели фото. Тыловая камера Huawei Nova 3E представляет собой связку 16 и 2 Мп сенсоров.

Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

. ОС – Android 8 с EMUI 8. Цена Huawei Nova 3E с 64 Гб встроенной памяти составит 1999 юаней (~ $ 315), аппарат со 128 Гб обойдется в 2199 юаней. Начало продаж – 27 марта.

Анонсы: Huawei Nova 3E – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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