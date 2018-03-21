Анонсы: Meizu E3 представлен официально

MForum.ru
21.03.2018,
В Китае состоялся официальный анонс смартфона Meizu E3. Новинка позиционируется как устройство с интересным сочетанием цены и возможностей.
Meizu E3 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080х2160 точек, а его «сердцем» стал чипсет Snapdragon 636 (8x Kryo 260 ядер, Adreno 509 GPU). Также в наличии 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.
Для защиты объективов тыловой камеры используется сапфировое стекло. Сама камера представляет собой сочетание основного 12 Мп сенсора Sony IMX362 (1/2,55", 1,4 мкм, f/1.9) и 20 Мп вспомогательного сенсора Sony IMX350 (1/2.8", 1.0мкм, f/2.6) дополненных системой PDAF-фокусировки. Также в наличии двухтоновая вспышка. Фронтальная камера представлена 8 Мп сенсором с апертурой объектива f/2.0. Дактилоскопический сенсор размещен на правом торце, при этом заявлена разблокировка устройства всего за 0,2 с.
Емкость аккумулятора Meizu E3 – 3300 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка 20 Вт (технология не раскрывается, но вероятно речь идет о 5V / 4A VOOC / Dash Charge).
ОС – Flyme OS 7 на базе Android 7.1.2. Выпускаться Meizu E3 будет в золотистом Champagne Gold, черном и синем цветах. Цена 64 Гб версии составит 1799 юаней ($284), 128 Гб - 1999 юаней ($315).
Кроме того, выйдет лимитированная версия устройства Meizu E3 J-20 Edition, названная в честь истребителя J-20 и получившая оформление задней панели в соответствующей стилистике. Кроме того в ее комплекте поставки будет присутствовать фирменный чехол. Цена Meizu E3 J-20 Edition составит 2499 юаней ($395).
© Антон Печеровый,
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