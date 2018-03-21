Анонсы: Meizu E3 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

21.03.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Китае состоялся официальный анонс смартфона Meizu E3. Новинка позиционируется как устройство с интересным сочетанием цены и возможностей.

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

Meizu E3 оснащен 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080х2160 точек, а его «сердцем» стал чипсет Snapdragon 636 (8x Kryo 260 ядер, Adreno 509 GPU). Также в наличии 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

Для защиты объективов тыловой камеры используется сапфировое стекло. Сама камера представляет собой сочетание основного 12 Мп сенсора Sony IMX362 (1/2,55", 1,4 мкм, f/1.9) и 20 Мп вспомогательного сенсора Sony IMX350 (1/2.8", 1.0мкм, f/2.6) дополненных системой PDAF-фокусировки. Также в наличии двухтоновая вспышка. Фронтальная камера представлена 8 Мп сенсором с апертурой объектива f/2.0. Дактилоскопический сенсор размещен на правом торце, при этом заявлена разблокировка устройства всего за 0,2 с.

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

Емкость аккумулятора Meizu E3 – 3300 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка 20 Вт (технология не раскрывается, но вероятно речь идет о 5V / 4A VOOC / Dash Charge).

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

ОС – Flyme OS 7 на базе Android 7.1.2. Выпускаться Meizu E3 будет в золотистом Champagne Gold, черном и синем цветах. Цена 64 Гб версии составит 1799 юаней ($284), 128 Гб - 1999 юаней ($315).

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

Кроме того, выйдет лимитированная версия устройства Meizu E3 J-20 Edition, названная в честь истребителя J-20 и получившая оформление задней панели в соответствующей стилистике. Кроме того в ее комплекте поставки будет присутствовать фирменный чехол. Цена Meizu E3 J-20 Edition составит 2499 юаней ($395).

Анонсы: Meizu E3 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Meizu E3 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

11.12. [Новости компаний] Розница: Meizu снизил цену Pro 7 до 27 тысяч рублей / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:33 ABloud Тема: Участники рынка микроэлектроники России (21.02.2018)
Аникин Андрей Владимирович - новый гендиректор назначен в Ангстрем-Т Закончил МИЭТ, ктн. Работал руководителем группы в компании ОАО "ЭЛМА", институте Кристаллографии им. А.В.Шубникова, ФГБУ "НИИ ...
Вчера 23:26 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
В НПО "Микрон" завершены испытания библиотеки сложных фунциональных СВЧ компонентов, работающих на частотах до 3 ГГц. Кремниевые компоненты дешевле традиционно используемых арсенид-галлиевых, что ...
Вчера 19:00 алекс30alex Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
ПОМОГИТЕ разблокировать билайн А105. 232Х-2АBGRU2 imei 860630022844016
Вчера 18:55 DianKo Тема: Смартфон для работы в интернете
5,7 дюймов на Android 8 дешевый китайский смартфон ila silk. На подарок для девочек отличный вариант - пишут, что коробка упаковочная у него будет необычная, ручной работы, и как будто можно ...
Вчера 18:06 Parekunnel Тема: Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 (27.02.2018)
Зря... может выйти отличный аппарат для просмотра видосов. Я бы вообще поостерёгся ругать смарты до выхода и официальных обзоров.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

21.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 3E (он же Huawei P20 Lite) – первый в мире смартфон с 24 Мп фронтальной камерой IMX578 / MForum.ru

20.03. [Новинки]  Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru

20.03. [Новинки]  Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru

16.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru

15.03. [Новинки]  Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru

12.03. [Новинки]  Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч / MForum.ru

12.03. [Новинки]  Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru

12.03. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus / MForum.ru

07.03. [Новинки] Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: