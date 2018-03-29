Сервисы: Билайн обновил приложение "Мой Билайн" и расширил его функциональность

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Сервисы: Билайн обновил приложение "Мой Билайн" и расширил его функциональность

29.03.2018, MForum.ru

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Суть изменений в том, что теперь кроме традиционной функциональности личеного кабинета и возможности связаться со службой поддержки, мобильное приложение "Мой Билайн" включает также партнерские приложения, ленту новостей и возможности настройки тарифной линейки "ВСЁмоё!".

Пользователям обещан персонализированный контент. В апреле ожидаются скидки и акции от компаний-партнеров: L'Occitane, Онлайн Доктор, Gett, HeadHunter и Две палочки.

Количество скачиваний приложения "Мой Билайн" с 2014 года составило 25 млн.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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29.03.2018 14:36 От: ABloud

Пресс-релизы: Обновление приложения «Мой Билайн»: больше, чем личный кабинет

29 марта 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет об обновлении приложения «Мой Билайн», в котором теперь будут доступны новые функции, среди которых: партнерские предложения, лента новостей и настройка гибкой тарифной линейки «ВСЁмоё!».

«Билайн» делает следующий шаг своей digital-стратегии: теперь «Мой Билайн» не просто личный кабинет и чат со службой поддержки. В обновленном сервисе пользователям будет доступен локальный персонализированный контент и партнерские предложения. В течение апреля пользователи приложения смогут получить уникальные скидки и акции от компаний-партнеров среди которых: «L’Occitane», «Онлайн Доктор», «Gett», «HeadHunter» и «Две палочки». Количество предложений и список партнеров будет постоянно расти и меняться, в соответствии с потребностями клиентов.

Также в текущем обновлении появилась возможность настраивать новые тарифы «ВСЁмоё!», в которых можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, в зависимости от предпочтений и без изменения абонентской платы.

Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мой Билайн» станет продолжением темы кастомизации и концепции «цифровой экосистемы «Билайн»: наши клиенты уже получают персональные консультации в салонах продаж, могут настроить новую линейку гибких тарифов, а сегодня мы рады объявить, что «Мой Билайн» теперь не просто приложение для проверки баланса и помощи контакт-центра. Мы работаем над тем, чтобы сделать «Мой Билайн» персональным цифровым помощником и сегодняшнее обновление - наш первый шаг в этом направлении. Уже в самое ближайшее время мы порадуем наших клиентов новыми интересными возможностями приложения».

Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, а количество скачиваний уже достигло 25 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующий функционал сервиса, отвечая потребностям клиентов, за что оно было удостоено российских и международных отраслевых премий, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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