Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля

MForum.ru
18.04.2018,
Компания Meizu объявила официальную дату анонса линейки Meizu 15. Дебют нового трио смартфонов состоится 22 апреля в китайском Wuzhen Internet International Conference Center в 19:30 по местному времени.
Список новинок включает в себя стандартный Meizu 15, а также Meizu 15 Lite и Plus. Семейство Meizu , созданное лично основателем компании Джеком Вонгом, станет первым анонсом компании в 2018 году. Meizu 15 призван объединить лучшие наработки компании с актуальными функциями, включая полностью металлический корпус, ультратонкие рамки, сдвоенную камеру с круговой вспышкой, при сохранении привычной физической кнопки «Домой».
По слухам Meizu 15 Lite будет оснащен 5,46-дюймовым IPS-экраном разрешением FullHD+, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, чипсетом с 8-ядерным процессором, одиночной 12 Мп камерой с PDAF-фокусировкой и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Старшие модели семейства Meizu 15 получат AMOLED-экраны и сдвоенные камеры (12+20 Мп). При этом Meizu 15 Plus будет оснащен 5,95-дюймовым экраном разрешением 2560х1440 точек, более производительным процессором (8 ядер, до 2,5 ГГц) и аккумулятор емкостью 3430 мАч.
© Антон Печеровый,
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