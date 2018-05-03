Услуги: Билайн обновил сервис "Билайн ТВ"

MForum.ru
03.05.2018,
Обновленная версия сервиса "Билайн ТВ" обещает пользователям популярные телеканалы, новинки кино и любимые фильмы. Разработчики отмечают современный интерфейс сервиса, акцент в котором сделан на легкость поиска. Пока что обновлена версия сервиса для платформы Android (версии от 4.3 и выше).
В дальнейшем появятся версии для "смарт-телевизоров", для смартфонов и планшетов под iOS, а также для обновленных приставок "Билайн ТВ".
В рамках сервиса у его пользователей открыт доступ более, чем к 200 телеканалам, включая 42 телеканала с HD-контентом. В отличие от предыдущей версии, в обновленном "Билайн ТВ" у пользователей есть возможность брать в аренду или покупать новинки кинопроката и другие фильмы ведущих американских и российских студий, в частности: Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures Entertainment, Централ Партнершип, Vольgа, Базелевс, Парадиз.
Говоря о функциональности сервиса, следует отметить возможность отложенного просмотра передач в течение трех дней, режим "перемотки эфира", телепрограмма на неделю вперед. Даже при смене устройства просмотр можно продолжить с места, где он ранее был остановлен.
Услуга доступна не только абонентам "ВымпелКом", но и всем желающим. На 14 дней предоставляется бесплатный доступ для всех новых пользователей к 70 телеканалам канала "Стартовый". Отличие в том, что для мобильных абонентов "Билайн" трафик в приложении на мобильных устройствах не будет тарифицироваться.
О ценах. Базовый пакет стоит 150 рублей в месяц, с НДС. Кроме этого можно подключить до 9 дополнительных пакетов каналов, например, позновательные, детские и спортивные, стоимостью от 149 руб. в месяц. Подробнее о продукте можно узнать здесь.
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© Алексей Бойко,
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