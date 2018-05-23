RFID: В MasterCard сертифицировали платежный брелок AIRTAG Pay

23.05.2018, MForum.ru

AIRTAG Pay - это RFID-брелок, производимый в Зеленограде на предприятиии российской Группы компания ISBC. Брелок, соответствующий стандартам EMVCo, получил официальное одобрение MasterCard.

В ISBC называют брелок новым этапом эволюции банковских карт. В пользу этого заявления говорят следующие факты: брелок может объединять привычные возможности бесконтактных пластиковых банковских карт с функциональностями пропусков в офисы, электронных ключей от домофонов, транспортных и бонусных карт, а также другими нефинансовыми сервисами. В отличие от традиционных карт брелок компактнее (24.6х51 мм) и прочнее. Он изготовлен из так называемого самовосстанавливающегося материала, гипоаллергенного и антибактериального. Его можно носить не только в кошельке, но и в кармане или сумочке, брелку не страшны царапины или потертости.

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