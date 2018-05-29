Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон

MForum.ru
29.05.2018,
Ожидается, что уже в ближайшее время состоится анонс смартфона Meizu M6T. Изюминкой этой новинки станет качественная фронтальная камера.
Разрешение модуля скромное – 8 Мп, но представленная в сети фотография выглядит очень хорошо. Конечно, во многом помогает яркий солнечный свет, но у многих бюджетных смартфонов качество снимков фронтальных камер хромает даже и в идеальных условиях. Ожидаемый набор спецификаций Meizu M6T включает в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, 8-ядерный 1,5 ГГц процессор, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти, связку 13+2 Мп камер на задней панели и аккумулятор емкостью 3230 мАч. Кроме того, в активе Meizu M6T ожидаются металлический корпус с размещенным на задней панели дактилоскопическим сенсором.
© Антон Печеровый,
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