MForum.ru
29.05.2018,
Компания Meizu обновила прошлогодний смартфон M5C. В соответствии с актуальными трендами обновленный аппарат получил экран с соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея Meizu M8с составляет 5,45 дюйма, разрешение – 1440х720 точек.
Набор основных спецификаций Meizu M8с включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 425 (4 ядра, 1,4 ГГц),2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3070 мАч.
Основная камера представлена 13 Мп модулем с апертурой f/2,2, 5-линзовой оптикой и PDAF-фокусировкой. Апертура объектива фронтальной камеры новинки составляет f/2.0, при этом используется 8 Мп сенсор. Кроме того фронтальная камера поддерживает улучшатели снимков ArcSoft и технологию Face AE. Новинка уже доступна на российском рынке по цене 9 990 рублей в черном, синем, красном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Meizu E3 представлен официально / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru