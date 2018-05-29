Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей

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Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей

29.05.2018, MForum.ru

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Компания Meizu обновила прошлогодний смартфон M5C. В соответствии с актуальными трендами обновленный аппарат получил экран с соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея Meizu M8с составляет 5,45 дюйма, разрешение – 1440х720 точек.

Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей

Набор основных спецификаций Meizu M8с включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 425 (4 ядра, 1,4 ГГц),2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3070 мАч.

Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей

Основная камера представлена 13 Мп модулем с апертурой f/2,2, 5-линзовой оптикой и PDAF-фокусировкой. Апертура объектива фронтальной камеры новинки составляет f/2.0, при этом используется 8 Мп сенсор. Кроме того фронтальная камера поддерживает улучшатели снимков ArcSoft и технологию Face AE. Новинка уже доступна на российском рынке по цене 9 990 рублей в черном, синем, красном и золотистом цветах.

Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mymeizu.ru

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