RFID: AirTag Pro - RFID-брелок с поддержкой кошелька для крипты, банковских и транспортных карт

MForum.ru
30.05.2018,
Компания ISBC сообщила о расширении линейки брелоков RFID. Новый брелок - AIRTAG Pro совмещает до 50 смарт-карт и холодный кошелек для криптовалют. В него также можно записать банковские, транспортные и скидочные карты. Для этого предназначено мобильное приложение, которое взаимодействует с брелоком по Bluetooth (BLE).
Устройство поддерживает все основные технологии радиочастотной идентификации, а также технологию ESMART Доступ. Для операций с криптовалютой, достаточно подключиться к мобильному телефону посредством BLE, нажатие на кнопку производит подпись.
По мнению разработчиков брелок удобнее, нежели чем традиционные карты со встроенной поддержкой RFID. Его сложнее забыть дома. Если записать на брелок транспортную карту, то после ее пополнения не требуется активация на желтом терминале в подземке. В память брелка можно записать до 50 карт с возможностью переключения и настраиваемой индикацией. Брелок защищен от несанкционированного списания средств - платеж возможен или при переключении карт кнопкой, или через мобильное приложение.
Вместе с тем, устройство нуждается в зарядке - оно оснащено бесконтактной зарядкой стандарта Qi и совместимо со всеми мобильными устройствами, как под iOS, так и под Android (по BLE).
Производство брелоков налажено в Зеленограде на собственном производстве ISBC.
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