MForum.ru
15.06.2018,
Основатель Meizu Джек Вонг (Huang Chang) подтвердил, что уже в августе этого года состоится анонс смартфонов серии Meizu 16. Ожидается, что свет увидят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 PRO, причем они оба будут построены на базе чипсета Snapdragon 845.
Предполагается, что Meizu 16 и 16 PRO будут оснащены OLED-экранами диагональю 5,6 и 6,1 дюйма с 3D Press и mEngine, а также получат премиальные стеклянные корпуса с керамической отделкой. Емкость аккумулятора Meizu 16 составит 3,080 мАч с зарядкой 24 Вт (8 В / 3 А), а Meizu 16 PRO – 3600 мАч с быстрой зарядкой 32 Вт (8 В / 4 А). Также источники упоминают о сдвоенной камере 12+20 Мп у Meizu 16 и системе из трех камер (12+12+20 Мп) у Meizu 16 PRO. В программной части ожидаются Flyme 7.5 и OneMind 2.5, но точная версия Android пока не сообщается. Цена Meizu 16 с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 2999 юаней, за аппарат с удвоенным объемом встроенной памяти придется заплатить 3299 юаней. Meizu 16 PRO будет выпускаться в версиях 6+128 Гб (3699 юаней) и 8+256 Гб (3999 юаней).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Alcatel 1X с экраном 18:9 появился в России / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru
05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru