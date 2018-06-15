Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе

15.06.2018, MForum.ru

Основатель Meizu Джек Вонг (Huang Chang) подтвердил, что уже в августе этого года состоится анонс смартфонов серии Meizu 16. Ожидается, что свет увидят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 PRO, причем они оба будут построены на базе чипсета Snapdragon 845.

Предполагается, что Meizu 16 и 16 PRO будут оснащены OLED-экранами диагональю 5,6 и 6,1 дюйма с 3D Press и mEngine, а также получат премиальные стеклянные корпуса с керамической отделкой. Емкость аккумулятора Meizu 16 составит 3,080 мАч с зарядкой 24 Вт (8 В / 3 А), а Meizu 16 PRO – 3600 мАч с быстрой зарядкой 32 Вт (8 В / 4 А). Также источники упоминают о сдвоенной камере 12+20 Мп у Meizu 16 и системе из трех камер (12+12+20 Мп) у Meizu 16 PRO. В программной части ожидаются Flyme 7.5 и OneMind 2.5, но точная версия Android пока не сообщается. Цена Meizu 16 с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 2999 юаней, за аппарат с удвоенным объемом встроенной памяти придется заплатить 3299 юаней. Meizu 16 PRO будет выпускаться в версиях 6+128 Гб (3699 юаней) и 8+256 Гб (3999 юаней).