Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе

MForum.ru

Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе

15.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Основатель Meizu Джек Вонг (Huang Chang) подтвердил, что уже в августе этого года состоится анонс смартфонов серии Meizu 16. Ожидается, что свет увидят смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 PRO, причем они оба будут построены на базе чипсета Snapdragon 845.

Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе

Предполагается, что Meizu 16 и 16 PRO будут оснащены OLED-экранами диагональю 5,6 и 6,1 дюйма с 3D Press и mEngine, а также получат премиальные стеклянные корпуса с керамической отделкой. Емкость аккумулятора Meizu 16 составит 3,080 мАч с зарядкой 24 Вт (8 В / 3 А), а Meizu 16 PRO – 3600 мАч с быстрой зарядкой 32 Вт (8 В / 4 А). Также источники упоминают о сдвоенной камере 12+20 Мп у Meizu 16 и системе из трех камер (12+12+20 Мп) у Meizu 16 PRO. В программной части ожидаются Flyme 7.5 и OneMind 2.5, но точная версия Android пока не сообщается. Цена Meizu 16 с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 2999 юаней, за аппарат с удвоенным объемом встроенной памяти придется заплатить 3299 юаней. Meizu 16 PRO будет выпускаться в версиях 6+128 Гб (3699 юаней) и 8+256 Гб (3999 юаней).

Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.05. [Новинки]  Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru

14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:11 PriceMonitor Тема: Как смартфон в магазине помогал: обзор популярных приложений для ведения списков покупок ...
И про Price Monitor забыли - он и цены в других магазинах показывает, и товары позволяет сканировать, и листы покупок создавать, и показывает стоимость этих листов покупок ...
Вчера 15:01 Sofiy Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
Помогите пожалуйста разблокировать 232X-2ABGRU1 865008016244532
13.06.2018 23:30 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018) (Страницы: 1 2)
Balluf расширяет линейку решений RFID бесконтактной запорной системой Новинка - это бесконтактный переключатель RFID для запирания защитных систем. Устройство включает бесконтактный, защищенный ...
13.06.2018 20:29 Junaid3377 Тема: Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения)
Foscam E1 Vs Arlo Pro 2 (беспроводная IP-камера с обнаружением движения) ЗДРАВСТВУЙ Я увязываю свои стандартные IP-камеры, теперь я ищу интегрированные системы камер из-за следующих возможностей: ...
10.06.2018 23:24 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
В WSTS повысили прогоз по мировому рынку чипов. Теперь прогнозируеся, что глобальные продажи микросхем в 2018 году вырастут на 12.4% до $463 млрд. На повышение оценки повлиял рост спроса на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогие Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A представлены официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Alcatel 1X с экраном 18:9 появился в России / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: Середнячки Samsung Galaxy J3 (2018) и J7 (2018) представлены официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola One Power / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Слухи: Стали известны все спецификации Sony Xperia XZ3 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play – игровой смартфон с классическим дизайном / MForum.ru

07.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 9i с 4 Гб ОЗУ и Kirin 659 оценен в 1399 юаней / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Watch X измерят кровяное давление, сердечный ритм и другие показатели / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Honor 7A в России оценен в 7490 рублей / MForum.ru

06.06. [Новинки]  Анонсы: Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ оценен в 1299 юаней / MForum.ru

05.06. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 850 ориентирован на компьютеры / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлены Lenovo K5 Note и Lenovo A5 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в продаже / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: