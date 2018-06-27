Анонсы: Meizu M6T появился в России

27.06.2018, MForum.ru

В нашей стране начался прием предварительных заказов на смартфон Meizu M6T. Новинка представляет собой недорогой смартфон с полноэкранным дизайном и сдвоенной камерой.

Спецификации Meizu M6T включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, чипсет MediaTek MT6750 с 8-ядерным процессором, 3/4 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Тыловая камера представляет собой сочетание 13 и 2 Мп сенсоров. На передней панели Meizu M6T находится 8 Мп модуль. Из прочего отметим поддержку технологии сканера отпечатка пальца mTouch 2.1. Вариант Meizu M6T с 16 Гб встроенной памяти оценен 11 990 рублей, за удвоенный объем встроенной памяти придется доплатить 2000 рублей. Слот для карт памяти в активе Meizu M6T присутствует, но он совмещен со вторым SIM-слотом.