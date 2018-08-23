Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию

MForum.ru
23.08.2018,
Китайская компания Meizu раскрыла подробности российского релиза смартфона Meizu 16th. Напомню, анонс новинки состоялся в первой декаде августа. Появление аппарата на российских прилавках ожидается до 20 октября.
В рамках предварительного заказа Meizu 16th можно приобрести за 37 990 и 43 990 рублей, за версии с 6 + 64 Гб и 8+128 Гб, соответственно. Стандартные цены новинок будут заметно выше – 42 990 и 49 990 рублей. Основные спецификации Meizu 16th включают в себя AMOLED 6-дюймовый дисплей (18:9, 2160 х 1080 точек) со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 845, сдвоенную тыловую камеру (12+20 Мп), 20 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
© Антон Печеровый,
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