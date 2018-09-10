Регулирование: Операторов обяжут сообщать банкам об изменениях договорных отношений с пользователями

MForum.ru
10.09.2018,
В частности, операторы должны будут передавать банкам данные о факте приостановления оказания услуг мобильной связи, включения/выключения переадресации голосовых вызовов и коротких текстовых сообщений. Это будет делаться без согласия абонента, включая физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Источник: asozd.duma.gov.ru.
Что же, в определенных ситуациях это удобно и важно. Сейчас нередкой является ситуация, что номер, которого абонент лишился по той или иной причине, переходит в распоряжение другого лица. А на номер продолжают поступать короткие сообщения, адресованные первому владельцу, например, сведения из банка о всех движениях по счету. Учитывая, что того и гляди номер мобильного будет считаться подтверждением личности абонента, стоит исключить ситуации, когда становится возможной своего рода получение доступа к "цифровому следу" предыдущего владельца. Получив сообщение о смене владельца, банк сможет своевременно прервать оказание услуг по отключенному номеру.
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теги: RFID
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