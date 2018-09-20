Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой

MForum.ru
20.09.2018,
Помимо новых устройств среднего сегмента, компания Meizu расширила и линейку бюджетных устройств, куда вошел смартфон Meizu V8. Новинка получила пластиковый корпус и интересное сочетание цены и возможностей.
Диагональ экрана Meizu V8 – 5,7 дюйма при разрешении 1440 х 720 точек. В части аппаратной платформы Meizu V8 будет выпускаться в двух версиях – стандартной и расширенной. В первом случае речь идет о чипсете MediaTek MT6739, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и тыловой камера разрешением 13 Мп. Расширенный вариант Meizu V8 снабжен MediaTek Helio P22, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и сдвоенной тыловой камерой, сочетающий 12 и 5 Мп сенсоры.
Что интересно емкость аккумулятора стандартной версии Meizu V8 немного больше – 3200 мАч, тогда как более мощная версия снабжена батареей емкостью 3100 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme 7. Цена Meizu V8 составляет 799 юаней за обычную и 1098 юаней за расширенную версии. В России аппарат появится как часть M-серии (Meizu M8), но цена пока не озвучена.
© Антон Печеровый,
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