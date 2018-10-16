Пресс-релизы: «МегаФон» развернул 4G-покрытие в перегонах пяти веток метро внутри Кольцевой линии

MForum.ru
16.10.2018,
16.10.2018. Москва. «МегаФон» первым среди операторов обеспечил связью стандарта 4G тоннели пяти веток метро внутри Кольцевой линии. К концу 2019 года компания планирует освоить все перегоны столичного метрополитена.
Связь четвертого поколения стала доступна в перегонах внутри Кольцевой линии, на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской ветках. Сейчас на 70% покрыты перегоны Замоскворецкой линии, а также все тоннели Кольцевой. Напомним, что «МегаФон» развернул свою сеть на всех станциях московского метро, начиная с 2016 года.
«Клиенты столичного «МегаФона» стали первыми пользоваться 4G в перегонах Кольцевой линии в 2017 году. С начала текущего года наше 4G-покрытие в перегонах выросло более чем в пять раз. Центральная часть перегонов московского метро уже на 80% покрыта нашей сетью. Наши абоненты общаются в социальных сетях и смотрят видео в метро на максимальной скорости до 100 Мбит/сек, – отмечает Евгений Новоселов, технический директор Столичного филиала «МегаФона» – К концу 2019 года мы планируем покрыть все перегоны, что сделает поездки в метро еще более комфортными для тех, кто привык оставаться на связи даже под землей».
За последние девять месяцев трафик мобильного интернета в метро вырос в 2 раза. Сегодня ежедневно клиенты качают почти 17 ТБ данных, по объему это сравнимо с 4300 художественных фильмов в качестве 4K.
Компания «МегаФон» не ограничила развитие 4G только перегонами в центре Москвы. Сегодня сеть доступна уже в двух тоннелях от «Парка Культуры» до «Фрунзенской», и далее до станции «Спортивная», а по Серпуховской-Тимирязевской линии построено сплошное покрытие трех перегонов от «Менделеевской» до «Тимирязевской». Быстрый интернет и качественная голосовая связь стандарта 4G стали доступны в шести перегонах Солнцевской линии от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки».
Ежедневно сетью «МегаФона» в московском метрополитене пользуются до 3 миллионов пассажиров. Это сравнимо с населением Литвы или Армении. Топ-5 наиболее популярных направлений трафика у абонентов, кто пользуется связью в перегонах метро:
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: МегаФон 4G связь в метро LTE 4G интернет в туннелях
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Связь в метро: МТС и Tele2 - основные конкуренты за пользователей мобильным интернетом в московском метро? / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016.02.18 / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] UPD: LTE: МТС запустила LTE на станции метро Тропарево / MForum.ru
26.08. [Новости компаний] Связь в метро: Спор о доступе к туннелям в Питерском метро сдвинулся с мертвой точки? / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru