Пресс-релизы: Клиенты Билайн в Подмосковье стали больше пользоваться сетью LTE

19.10.2018, MForum.ru

19 октября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги работы сети 4G в Подмосковье за июнь-август 2018 года. За лето трафик в сети 4G вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой рост активности был в июне. В этот месяц клиенты скачали в 1,8 раза больше гигабайт, чем годом ранее.

Клиенты Билайн стали больше смотреть мобильное видео, слушать музыку, совершать видео-звонки и пользоваться другими сервисами интернета, которые требуют высоких скоростей. Лидерами по скачанным гигабайтам в сети 4G стали жители Балашихи. За год потребление мобильного интернета здесь выросло в 2 раза. В пятерку городов-лидеров также вошли Химки, Домодедово, Мытищи и Люберцы.

Билайн подготовил сеть 4G к росту трафика. В начале 2018 года в Подмосковье количество базовых станций выросло на 50%, емкость сети в частотном диапазоне 1800 MHz расширилась в 2 раза, увеличилась производительность оборудования. В результате удвоилась скорость мобильного интернета 4G.

Клиенты пользовались интернетом как в городах, так и вне крупных населенных пунктов. Скоростной мобильный интернет работает на дачах, в загородных домах, при отдыхе на природе. В итоге за три месяца еще больше трафика переместилось в сеть 4G. Летом 2017 года на сеть 4G приходилось 59% всех скачанных гигабайт, а летом 2018 года уже 71%.

Сергей Рубцов, исполнительный вице президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом», отметил: «После модернизации сеть 4G доступна для 90% жителей Московской области. Скорости мобильного интернета удвоились и остаются стабильно высокими при путешествии по Подмосковью. В результате клиенты стали больше использовать свои смартфоны. Общая емкость сети 4G выросла на 50%, и наши клиенты с помощью мобильного интернета могут использовать все возможности своих смартфонов».

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теги: Билайн ВымпелКом статистика Московская область Московский регион LTE

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