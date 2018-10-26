Анонсы: Meizu M8 Note представлен официально

26.10.2018, MForum.ru

Компания Meizu официально представила смартфон M8 Note. Новинка оснащена 6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с соотношением сторон 18:9, а ее «сердцем» стал чипсет Snapdragon 632, выпускаемый по нормам 14 нм технологического процесса и снабженный чипом обработки изображений Qualcomm Spectra 160.

В сочетании со сдвоенной тыловой камерой (12+5 Мп, основной сенсор Sony IMX362), поддержкой быстрой фокусировки и AI-улучшателей изображений, в своем сегменте аппарат должен получиться довольно интересным с точки зрения мобильного фото. Разрешение фронтальной камеры составляет скромные 8 Мп.

В активе Meizu M8 Note присутствуют 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 18W. А если к этому добавить яркие расцветки корпуса (синий, красный, лиловый и классический черный), а также цену в 1298 юаней, то Meizu M8 Note имеет все шансы на успех.