Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16

MForum.ru
01.11.2018,
Компания Meizu начала прием предварительных заказов на смартфон Meizu 16 в нашей стране. Напомню, анонс новинки состоялся в последней декаде сентября, а на китайский рынок устройство вышло под именем Meizu 16X
Спецификации Meizu 16 включают в себя безрамочный AMOLED-дисплей занимающий 90,62% площади передней панели (6 дюймов, 2160х1080 точек), чипсет Snapdragon 710, 6Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенную камеры 12+20 Мп, 20 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge. В зависимости от объема памяти и цвета в России Meizu 16 оценен в 32 990 (6+64 Гб, черный, синий) / 33 490 (6+64 Гб, белый) / 34 990 (6+128 Гб, черный, синий) / 35 490 (6+128 Гб, белый). За оплаченный предзаказ предоставляется скидка на 3000 рублей за черный и синий варианты и 3500 рублей на белую версию.
© Антон Печеровый,
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