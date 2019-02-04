Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч

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Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч

04.02.2019, MForum.ru

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Китайская компания Meizu готовится к анонсу нового смартфона. Ожидается, что этой новинкой станет Meizu Note 9, который будет построен на основе чипсета Snapdragon 6150.

Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч

В базе данных китайского регулятора аппарат отметился как Meizu M923Q с габаритными размерами 153,11 x 74,34 x 8,65 мм и экраном диагональю 6,2 дюйма. Также указан аккумулятор емкостью 3900 мАч. Полные спецификации пока не раскрыты, но в более ранних утечках упоминалось о 48 Мп основном сенсоре тыловой камеры, аналогичном использованному в Redmi Note 7 и Honor View 10. Впрочем, интрига тут сохраняется, неясно от какого производителя будет выбран сенсор — Sony или Samsung. Ждем подробностей!

Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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