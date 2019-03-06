Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально

MForum.ru
06.03.2019,
После многочисленных утечек и тизеров состоялся официальный анонс смартфона Meizu Note 9. Новинка получила экран с каплевидным вырезом, тыловую камеру разрешением 48 Мп (сенсор Samsung GM1, f/1.7, вспомогательный модуль 5 Мп) и построена на базе аппаратной платформы Snapdragon 675.
В зависимости от версии объемы ОЗУ составят 4 или 6 Гб, а встроенной памяти — 64 или 128 Гб. О возможностях расширения встроенной памяти производитель не сообщил. Также в активе Meizu Note 9 присутствуют 20 Мп сэлфи-камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт через порт USB Type C. Цена Meizu Note 9 начинается от отметки в 1398 юаней ($210) за вариант 4/64 Гб. Такой же смартфон, но с 6 Гб ОЗУ обойдется в 1598 юаней ($240). Впрочем, за эти же деньги можно купить версию со 128 Гб памяти, но при 4 Гб ОЗУ. Начало продаж — 11 марта.
© Антон Печеровый,
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