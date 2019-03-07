Телеком: Tele2 в апреле выйдет в два новых региона

07.03.2019, MForum.ru

В апреле 2019 по неподтвержденным официально данным, компания Tele2 выйдет в два новых российских региона - в Иваново и в Ярославль. Стройку там замечали уже давно, ну а теперь сеть находится на этапе подготовки к запуску. Точнее прогнозировать сложно, иногда затыки возникают даже тогда, когда на стороне компании все выполнено, как следует, но не удается получить все необходимые бумажки от чиновников в ожидаемые сроки.

Итак, запомним, "Плюс два"! Этим не кончится, в 2019 году компания, по всей вероятности, запустит не только Иваново и Ярославль, но и еще парочку регионов. Или даже более.

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