Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей

MForum.ru
22.04.2019,
Уже завтра состоится анонс смартфона Meizu 16s, который будет позиционироваться как «идеальное сочетание стиля и продуктивности». Попавший в сеть российский постер аппарата показал его возможную цену аппарата, которая в нашей стране может оказаться ниже, чем в Китае.
Напомню, Meizu 16s может получить 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2232x1080 точек, чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3540 мАч с быстрой зарядкой 24 Вт. Тыловая камера будет базироваться на датчике разрешением 48 Мп. На передней панели Meizu 16s разместится сенсор разрешением 20 Мп. В Китае Meizu 16s оценен в 3598 юаней, что по текущему курсу составляет 34,2 тысячи рублей. В тоже время, возможная российская цена составит 33 990 рублей. Таким образом, в отличии от многих других смартфонов, у себя на родине Meizu 16s будет стоить практически столько же, как и в России.
© Антон Печеровый,
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