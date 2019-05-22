Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая

22.05.2019, MForum.ru

Компания Meizu начала рассылать приглашения на презентацию смартфона 16Xs. Судя по фото приглашения, новинка получит строенную тыловую камеру. Если верить слухам основной сенсор будет 48 Мп, вспомогательные: 8 Мп с широкоугольным объективом и 5 Мп с телефотообъективом.

В части остальных спецификаций Meizu 16Xs известно о 6,2-дюймовом дисплее разрешением 2232х1080 точек, чипсете Snapdragon 675, аккумуляторе емкостью 4000 мАч и ОС Android 9 Pie с оболочкой Flyme OS. Внешне этот смартфон, скорее всего, будет похож на Meizu 16s. Основным материалом корпуса станет пластик.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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