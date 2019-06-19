Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото

19.06.2019, MForum.ru

Официальный анонс смартфона Huawei Nova 5 Pro состоится 21 июня, однако реальные изображения и подробности о новинке уже попали в сеть. Благодаря Jingdong Mall стало известно о том, что «телефон будет доступен в некоторых неотразимых цветовых версиях, таких как зеленый, фиолетовый, черный и оранжевый», а живые изображения нашлись в Weibo.

Судя по фото, новинка получит стеклянную заднюю панель и встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор. В части спецификаций известно о 6,39-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 1080x2340 точек с вырезом под фронтальную камеру, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, тыловая камера будет представлена сочетанием 48 Мп сенсора Sony IMX586, 16 Мп сенсора с широкоугольным объективом, 8 Мп датчиком глубины и 2 Мп ToF-сенсором. Ожидаемая емкость аккумулятора – 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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