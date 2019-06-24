RFID: Медицинский центр Sheba добился экономии за счет использования умных полок

MForum.ru
24.06.2019,
Израильская больница "Sheba medical Center" это одно из предприятий, где внедрено решение на базе меток UHF RFID компании LogiTag, позволяющее управлять местоположением и статусом имплантов и других важных и дорогостоящих медицинских устройств. Это позволяется сократить их пропажу, обеспечить своевременные заказы в необходимом объеме и избежать ситуаций, когда завершается срок годности.
умные полки на базе UHF RFID
Sheba Medical Center - одна из множества больниц, где внедрены системы на базе смарт-шкафов, позволяющих следить за местонахождением различных медицинских устройств и расходников. Система вдобавок позволяет контролировать сроки годности тех или иных материалов и в реальном времени оценивать достаточность их запаса. Поставщиком решения, включая ПО системы выступает LogiTag Systems.
По данным компании, на текущий момент умные шкафы использует 90% больниц Израиля. Применяются пассивные метки UHF RFID, отвечающие требования стандартов GS1 и UDI (Unique device identification - идентификация отдельных устройств), что позволяет персоналу больницы поддерживать порядок. Система автоматически фиксирует все перемещения каждого помеченного предмета, например, импланта, создавая цифровой архив, где показано, что, откуда и куда перемещено, а также кем. Система не только показывает, что находится в любом умном шкафу в любой момент времени, но также позволяет всегда выбирать тот из расходников, у которого меньше срок хранения. Это позволяет сократить объемы уничтожаемых после завершения срока хранения расходников, а также объемы ненужных заказов.
Компания LogiTag была основана в городе Нетания, Израиль, в 2004 году. Свои решения на базе RFID компания продвигает в различных регионах мира. Не так давно компания представила исследование, согласно которому утверждает, что использование решения умных полок для автоматизации среднестатистической катетерной лаборатории обеспечивает экономию примерно в $229,600 за счет сокращения объемов работы, снижения потерь из-за истечения срока годности и позволяет сократить объем склада примерно на 35%.
Sheba Medical Center, расположенный в пригороде Тель-Авива, это крупнейшая в Израиле больница на 1700 коек. В этом году, согласно рейтингу Newsweek, эта больница попала в список Топ-10 лучших больниц мира. В больнице есть большое лабораторное подразделение, которое хранит и использует дорогостоящие расходные материалы, такие, как хирургические импланты.
До внедрения решения LogiTag, инвентаризация и контроль за расходниками осуществлялась в ручном режиме. Процесс инвентаризации занимал много времени и сил у сотрудников, не обеспечивая надлежащей точности. Периодически больница сталкивалась с нехваткой имплантов наиболее востребованных размеров или других расходников, и, напротив, часть расходников приходилось выбрасывать, после того, как выяснялось, что они пролежали на складе весь срок годности. Это приводило к значительным экономическим потерям.
Внедрение решения умных полок компании LogiTag позволило сократить необходимые затраты труда медперсонала за счет автоматизации учета и контроля перемещений устройств и материалов, кроме того, теперь в реальном времени доступна опись состояния всех шкафов, что позволяет своевременно дозаказывать новые расходники и оборудование, а также приоритетно использовать материалы, у которых меньше времени до истечения срока годности. Источник: rfidjournal.com.
Умные полки и умные шкафы - системы, уже далеко не первый год используемая как в больницах и клиниках, так и в ритейле. Общая идея таких решений: единицы учета оснащены метками RFID, а мебель - стационарными считывателями, данные с которых поступают в единую базу данных. Такой подход позволяет в любой момент времени знать, где и в каком количестве расположены необходимые устройства, расходники, товары и т.п.
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теги: RFID смарт-полки смарт-шкафы медицина здравоохранение умные полки умные шкафы
© Алексей Бойко,
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