RFID: Медицинский центр Sheba добился экономии за счет использования умных полок

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RFID: Медицинский центр Sheba добился экономии за счет использования умных полок

24.06.2019, MForum.ru

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Израильская больница "Sheba medical Center" это одно из предприятий, где внедрено решение на базе меток UHF RFID компании LogiTag, позволяющее управлять местоположением и статусом имплантов и других важных и дорогостоящих медицинских устройств. Это позволяется сократить их пропажу, обеспечить своевременные заказы в необходимом объеме и избежать ситуаций, когда завершается срок годности.

умные полки на базе UHF RFID

Sheba Medical Center - одна из множества больниц, где внедрены системы на базе смарт-шкафов, позволяющих следить за местонахождением различных медицинских устройств и расходников. Система вдобавок позволяет контролировать сроки годности тех или иных материалов и в реальном времени оценивать достаточность их запаса. Поставщиком решения, включая ПО системы выступает LogiTag Systems.

По данным компании, на текущий момент умные шкафы использует 90% больниц Израиля. Применяются пассивные метки UHF RFID, отвечающие требования стандартов GS1 и UDI (Unique device identification - идентификация отдельных устройств), что позволяет персоналу больницы поддерживать порядок. Система автоматически фиксирует все перемещения каждого помеченного предмета, например, импланта, создавая цифровой архив, где показано, что, откуда и куда перемещено, а также кем. Система не только показывает, что находится в любом умном шкафу в любой момент времени, но также позволяет всегда выбирать тот из расходников, у которого меньше срок хранения. Это позволяет сократить объемы уничтожаемых после завершения срока хранения расходников, а также объемы ненужных заказов.

Компания LogiTag была основана в городе Нетания, Израиль, в 2004 году. Свои решения на базе RFID компания продвигает в различных регионах мира. Не так давно компания представила исследование, согласно которому утверждает, что использование решения умных полок для автоматизации среднестатистической катетерной лаборатории обеспечивает экономию примерно в $229,600 за счет сокращения объемов работы, снижения потерь из-за истечения срока годности и позволяет сократить объем склада примерно на 35%.

Sheba Medical Center, расположенный в пригороде Тель-Авива, это крупнейшая в Израиле больница на 1700 коек. В этом году, согласно рейтингу Newsweek, эта больница попала в список Топ-10 лучших больниц мира. В больнице есть большое лабораторное подразделение, которое хранит и использует дорогостоящие расходные материалы, такие, как хирургические импланты.

До внедрения решения LogiTag, инвентаризация и контроль за расходниками осуществлялась в ручном режиме. Процесс инвентаризации занимал много времени и сил у сотрудников, не обеспечивая надлежащей точности. Периодически больница сталкивалась с нехваткой имплантов наиболее востребованных размеров или других расходников, и, напротив, часть расходников приходилось выбрасывать, после того, как выяснялось, что они пролежали на складе весь срок годности. Это приводило к значительным экономическим потерям.

Внедрение решения умных полок компании LogiTag позволило сократить необходимые затраты труда медперсонала за счет автоматизации учета и контроля перемещений устройств и материалов, кроме того, теперь в реальном времени доступна опись состояния всех шкафов, что позволяет своевременно дозаказывать новые расходники и оборудование, а также приоритетно использовать материалы, у которых меньше времени до истечения срока годности. Источник: rfidjournal.com.

Умные полки и умные шкафы - системы, уже далеко не первый год используемая как в больницах и клиниках, так и в ритейле. Общая идея таких решений: единицы учета оснащены метками RFID, а мебель - стационарными считывателями, данные с которых поступают в единую базу данных. Такой подход позволяет в любой момент времени знать, где и в каком количестве расположены необходимые устройства, расходники, товары и т.п.

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теги: RFID смарт-полки смарт-шкафы медицина здравоохранение умные полки умные шкафы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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