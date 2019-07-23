Анонсы: Honor Band 5 представлен официально

23.07.2019, MForum.ru

Помимо новых смартфонов под брендом Honor был представлен смарт-браслет Honor Band 5. Новинка во многом похожа на устройства предыдущего поколения, но получила ряд новых функций. В частности он умеет изменять частоту сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом.

Особенно актуален такой функционал для пожилых людей, а также работников умственного труда и работающих в условиях высокогорья. Нормой считается 90…100%, при насыщении от 70 до 89% рекомендуется отдохнуть, а если значение этого параметра опустилось ниже 70% - необходимо обратиться за медицинской помощью. Также отметим систему мониторинга сна с поддержкой TruSleep 2.0.

Диагональ экрана – 0,95 дюйма, разрешение – 240х120 точек. Выпускаться Honor Band 5 будет в двух версиях, отличающих наличием поддержки NFC. Модель без NFC оценена в 189 юаней, а Honor Band 5 с NFC обойдется в 219 юаней. Начало продаж 24 и 29 июля, соответственно.