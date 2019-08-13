Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой

MForum.ru
13.08.2019,
В сети появился рендер смартфона Meizu 16s Pro, показавший строенную тыловую камеру. По имеющимся данным разрешение основного модуля составит 48 Мп, а в качестве вспомогательных будут использоваться сенсор с широкоугольным объективом и датчик глубины.
Кроме того на слайде виден закругленный по краям дисплей, при этом источники упоминают об AMOLED-панели с частотой обновления 90 Гц. Внутри Meizu 16s Pro ожидаются чипсет Snapdragon 855+, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 и аккумулятор емкостью 4010 мАч. Ценник новинки составит 3699 юаней (за какую версию не уточняется). Впрочем, пока не это не более чем слухи.
© Антон Печеровый,
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