Слухи: Meizu 16s Pro оснастят строенной камерой

13.08.2019, MForum.ru

В сети появился рендер смартфона Meizu 16s Pro, показавший строенную тыловую камеру. По имеющимся данным разрешение основного модуля составит 48 Мп, а в качестве вспомогательных будут использоваться сенсор с широкоугольным объективом и датчик глубины.

Кроме того на слайде виден закругленный по краям дисплей, при этом источники упоминают об AMOLED-панели с частотой обновления 90 Гц. Внутри Meizu 16s Pro ожидаются чипсет Snapdragon 855+, 8/12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 и аккумулятор емкостью 4010 мАч. Ценник новинки составит 3699 юаней (за какую версию не уточняется). Впрочем, пока не это не более чем слухи.