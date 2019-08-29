Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+

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Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+

29.08.2019, MForum.ru

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Китайская компания Meizu представила смартфон 16s Pro, базирующийся на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 855+. Также отметим использование встроенной памяти типа UFS 3.0.

Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+

Основная камера Meizu 16s Pro строенная и базируется на 3 сенсорах Sony. Основной – 48 Мп Sony IMX586. В качестве помощников выступают 20 Мп Sony IMX350 и 16 Мп Sony IMX 481, поддерживающий макросъемку с расстояния от 2,5 см. Не забыто и оригинальное решение кольцевой вспышки, опоясывающей одну из камер. Естественно, для улучшения качества снимков применяются AI-алгоритмы. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп, причем производитель вместил ее в узкую полоску сверху, что позволило сделать экран без вырезов.

Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+

Диагональ экрана Meizu 16s Pro – 6,2 дюйма при разрешении 2232 х 1080 точек. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Также в активе этого смартфона присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 3.0 (24W). Цена Meizu 16s Pro составит 2699 / 2999 / 3299 юаней за варианты 6 + 128 / 8 + 128 / 8 + 256 Гб, соответственно. Купить Meizu 16s Pro можно будет в черном, белом, зеленом цветах. Также предусмотрена градиентная окраска «Vision Unicorn». Информации о сроках международного релиза пока нет.

Анонсы: Meizu 16s Pro оснащен Sony IMX586 и Snapdragon 855+

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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