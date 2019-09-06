IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе

MForum.ru
06.09.2019,
В рамках IFA 2019 компания Sony официально представила смартфон Xperia 5. Новинка позиционируется как часть флагманской линейки, объединяющую ключевые технологии Xperia 1 в эргономичном, стильном и компактном корпусе.
В активе Xperia 5 присутствуют 6,1-дюймовый дисплей разрешением FulHD с соотношением сторон 21:9, профессиональными технологиями Sony BRAVIA и алгоритмом X1™ for mobile, звук Dolby Atmos, разработанный в сотрудничестве с Sony Pictures Entertainment, а также камера с усовершенствованной автофокусировкой по глазам Eye AF, основанной на разработках подразделения профессиональных камер Sony Alpha. Для защиты дисплея используется прочное стекло Gorilla Glass 6, также примененное на задней панели смартфона.
Спецификации Xperia 5 включают в себя чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения и аккумулятор емкостью 3140 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. Тыловая камера строенная, в конфигурации с тремя сенсорами разрешением 12 Мп и процессором обработки изображений Bionz X. Разрешение фронтальной камеры Xperia 5 составляет 8 Мп. Также отметим NFC и защиту от влаги по классу IP65/IP68. ОС – Android 9.0 Pie c набором фирменных приложений. Выпускаться Xperia 5 будет в черном, белом, синем и красном цветах. Продажи стартуют в октябре, цена пока не называется.
© Антон Печеровый,
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