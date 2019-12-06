Акции: Билайн обещает скидку 20% на связь в 2020 году

06.12.2019, MForum.ru

Хотите скидку на связь на 20% на весь 2020 год? Без всяких черных пятниц выбирайте любой из тарифов - Семья, Семья.Акция, Семья+, Супер Семья, Супер Семья+ в период до 31 января 2020 года, подключайтесь или переходите на него, активируйте скидку. Скидка будет действовать при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора, в 2-3 раза выросли скорости мобильного интернета в Москве. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».

пресс-релиз компании Билайн

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн Вымпелком акции