Акции: Билайн обещает скидку 20% на связь в 2020 году

MForum.ru
06.12.2019,
Хотите скидку на связь на 20% на весь 2020 год? Без всяких черных пятниц выбирайте любой из тарифов - Семья, Семья.Акция, Семья+, Супер Семья, Супер Семья+ в период до 31 января 2020 года, подключайтесь или переходите на него, активируйте скидку. Скидка будет действовать при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.
Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».
Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).
Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:
«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора, в 2-3 раза выросли скорости мобильного интернета в Москве. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Билайн Вымпелком акции
Публикации по теме:
04.12. [Новости компаний] PR: ВДНХ и Билайн договорились о стратегическом партнерстве / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] Телеком: Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Телеком: Акции: Черная пятница в Билайн - скидки до 90% / MForum.ru
12.11. [Новости компаний] Телеком: Розница: Билайн предлагает скидки на смартфоны Honor - до 8 тысяч рублей / MForum.ru
08.11. [Новости компаний] Телеком: Билайн, ЕКА, RuRu, Лиза Алерт и социальная ответственность / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru
28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом / MForum.ru