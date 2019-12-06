Социальная ответственность бизнеса: Билайн и Everland запустили платформу для трудоустройства людей с инвалидностью

MForum.ru
06.12.2019,
Компании Everland вместе с Билайн запустили "Платформу Everland". По-задумке, эта платформа должна и может помочь любому человеку с инвалидностью найти работу и заработок. Сегодня представители компаний рассказали об этом проекте в рамках пресс-конференции.
Тема инвалидности в России до какой-то степени табуирована. Инвалидность всерьёз меняет жизнь человека. Требуется немало усилий для того, чтобы интегрировать сотрудников с особыми потребностями в рамках того или другого бизнеса.
Касается это не только трудоустройства, но и образования, сейчас школы разделены, мало так называемых инклюзивных школ, где идет совместное обучение детей, включая детей с инвалидностью. Это неизбежно создаёт барьеры в восприятии обществом людей с инвалидностью и наоборот.
Хуже всего то, что проблема носит, во-многом, ментальный характер. Люди стараются не думать о тех, кто имеет инвалидность, как если бы их не было.
Есть и другая сторона медали, не все люди с инвалидностью готовы работать 5 дней в неделю по 7-8 часов.
Между тем, потеря мобильности, например, временная или постоянная, может коснуться каждого.
Евгения Чистова, руководитель по корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом»
Евгения Чистова рассказывает, что в Билайн проблематикой людей с особыми потребностями начали заниматься с 2007 года. Вначале, например, нужно было интегрировать SMS, как точку входа в саппорт оператора. Постепенно тема социальной ответственности бизнеса становилась все более существенной для компании.
Вопросы трудоустройства людей с инвалидностью стали естественным продолжением программ соцответственности для Билайн.
Сейчас тема инвалидности обсуждается в специальном учебном курсе, адресованным сотрудникам компании Билайн. Задача курса - изменить подходы, убрать ментальные барьеры, существующие в обществе в отношении людей с инвалидностью.
В Билайн на сегодня считают себя лидерами среди крупных российских бизнесов по части взаимодействия с людьми с особыми потребностями, компания постоянно осуществляет различные активности в связи с этим. На сегодня обслуживание людей с инвалидностью - часть обычной сервисной экосистемы.
Основная проблема людей с инвалидностью - сохранение качества жизни. А это непосредственно "завязано" на трудоустройство. Как правило, здесь есть проблема в отсутствии необходимого образования или квалификации, необходимых для работы в технологической компании. Нужно было искать решение, и его нашли, совместно с Everland.
Важный вывод - современный рынок труда даёт возможность работать каждому, независимо от диагноза. Работать с полной и неполной занятостью, порой в самых востребованных современных профессиях.
Платформа Everland, по-задумке, должна и может помочь любому человеку с инвалидностью найти работу и заработок.
Проект Everland действует в 28 регионах РФ и в ряде других стран, в компании отказались от "сегрегирования" по-возрасту, а также по-диагнозу.
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теги: телеком Билайн Вымпелком социальная ответственность Everland
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