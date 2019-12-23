Акции: МегаФон обещает бесплатный гигабит трафика и час звонков в международном роуминге

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Акции: МегаФон обещает бесплатный гигабит трафика и час звонков в международном роуминге

23.12.2019, MForum.ru

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В последние годы мода на партнерские проекты переросла в серьезный рыночный тренд. Партнерские проекты не только позволяют сэкономить на запуске на рынок все новых и новых предложений, они также дают возможность оперативной реализации новых услуг или опций, сокращая путь от идеи до релиза.

МегаФон обещает бесплатный гигабит трафика и час звонков в международном роуминге

Новый проект МегаФона совместно с Booking.com выгодно отличается от мало востребованных предложений типа "пополни бонусами продуктового магазина счет мобильного телефона". Речь идет о возможности бесплатно воспользоваться услугами мобильного интернета и голосовой связи в зарубежном роуминге, в 130 странах. Очень любопытное предложение, учитывая насколько популярным стало пользование таким сервисом, как Booking.com.

Это эксклюзив, по крайней мере, никто другой из российских операторов такого не предлагает. Кроме того, предложение выглядит весьма щедрым: достаточно забронировать выбранный вами отель через Booking.com, указав на специальной странице номер телефона, который вы собираетесь использовать в поездке. Далее останется заселиться в отель и можно будет ежедневно и бесплатно получать до 1 ГБ интернет-трафика и до 60 минут голосовой связи (суммарно входящей и исходящей) с РФ. Опция «Роуминг с Booking» подключится автоматически с 00:00 в день начала вашего проживания в объекте бронирования по местному времени страны пребывания по 23:59 дня окончания бронирования (при выполнении участником акции ее условий). В случае отмены бронирования опция автоматически деактивируется.

Пакет расходуется покилобайтно, но с округлением до 100 КБ.

Если предоставленного бесплатно пакета вам не хватит, начнет действовать следующие поминутные и помегабайтные тарифы:

  • любые входящие вызовы по 60 рублей/минуту
  • исходящие вызовы в Россию - 60 рублей в минуту
  • мобильный интернет - 9.9 руб за МБ

В общем, лучше оставаться в рамках бесплатного пакета. К проекту МегаФона, который будет действовать с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года, подключено около 1 млн отелей из более, чем 130 стран мира.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».

Пресс-релиз компании МегаФон

Оферта: moscow.megafon.ru (здесь прописаны детальные правила акции, приведен список стран, а также расценки на вызовы на номера страны пребывания и на звонки на номера других стран, а также стоимости SMS).

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За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком МегаФон акции международный роуминг услуги бесплатно партнерские проекты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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