MForum.ru
03.03.2020,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Black Shark 3. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 865 с водяным охлаждением и оснащается памятью типа LPDDR5. По заявлению производителя новинка обеспечивает на 100% более эффективное охлаждение, чем Black Shark прошлого поколения.
В активе Xiaomi Black Shark 3 Pro присутствуют 7,1-дюймовый дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 90 Гц и опросом сенсора 270 Гц, поддержка HDR10+ с функцией DC Dimming 3.0 и TrueView Display, а также выдвижные курки в правом торце. По заявлению производителя они могут выдержать до 1 млн. нажатий. Также для Xiaomi Black Shark 3 Pro будут доступны разнообразные аксессуары, включая гемпад и фирменную Bluetooth-гарнитуру. Тыловая камера базируется на 64 Мп сенсоре, дополненном 13 Мп модулем с широкоугольным объективом и 5 Мп датчиком глубины. Также отметим АКБ емкостью 5000 мАч. Начало продаж намечено на 6 марта, цены составят 3499 / 3799 / 3999 юаней за версии 8/128, 12/128 и 12/256 Гб, соответственно. Вариант Xiaomi Black Shark 3 Pro с 256 Гб встроенной памяти будет доступен за 4699 и 4999 юаней за версии с 8 и 12 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.08. [Новинки] Слухи: Redmi K30 Pro может получить Snapdragon 855+ / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro / MForum.ru
30.07. [Новинки] Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro / MForum.ru
23.02. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны в России для предзаказа / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L4 представлен официально / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru
19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru