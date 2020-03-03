Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально

03.03.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Black Shark 3. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 865 с водяным охлаждением и оснащается памятью типа LPDDR5. По заявлению производителя новинка обеспечивает на 100% более эффективное охлаждение, чем Black Shark прошлого поколения.

В активе Xiaomi Black Shark 3 Pro присутствуют 7,1-дюймовый дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 90 Гц и опросом сенсора 270 Гц, поддержка HDR10+ с функцией DC Dimming 3.0 и TrueView Display, а также выдвижные курки в правом торце. По заявлению производителя они могут выдержать до 1 млн. нажатий. Также для Xiaomi Black Shark 3 Pro будут доступны разнообразные аксессуары, включая гемпад и фирменную Bluetooth-гарнитуру. Тыловая камера базируется на 64 Мп сенсоре, дополненном 13 Мп модулем с широкоугольным объективом и 5 Мп датчиком глубины. Также отметим АКБ емкостью 5000 мАч. Начало продаж намечено на 6 марта, цены составят 3499 / 3799 / 3999 юаней за версии 8/128, 12/128 и 12/256 Гб, соответственно. Вариант Xiaomi Black Shark 3 Pro с 256 Гб встроенной памяти будет доступен за 4699 и 4999 юаней за версии с 8 и 12 Гб ОЗУ.