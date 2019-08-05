Слухи: Redmi K30 Pro может получить Snapdragon 855+

05.08.2019, MForum.ru

Буквально несколько дней назад компания Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro. Напомню, это устройство представляет собой игровой смартфон с кучей фишек для повышения стабильности и производительности в предельных режимах.

Место новому чипсету Qualcomm может найтись и в линейке Redmi, выпускаемой под одноименным суббрендом. Если верить слухам, то возможное название смартфона Redmi на базе чипсета Snapdragon 855+ - K30 Pro. Впрочем, релиз этого смартфона может состояться еще нескоро, ведь актуальная модель Redmi K20 Pro даже не добралась до европейского рынка. Напомню, в Европе и России этот смартфон выйдет под именем Mi 9T Pro, в рамках текущей линейки флагманов Xiaomi. И, нельзя исключать вариант, что европейский K20 Pro и станет тем самым устройством на базе Snapdragon 855+. Впрочем, это не более чем предположения, основанные на гуляющих в сети слухах.