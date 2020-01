Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus

07.01.2020, MForum.ru

Анонс смартфона Sony Xperia 5 состоялся в сентябре прошлого года, а уже в ближайшее время свет увидит его обновленная версия – Xperia 5 Plus. Внешность этой новинки будет близка к базовой модели, однако она получит большой 6,6-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками.

8 Мп фронтальная камера Sony Xperia 5 Plus разместится в верхней рамке экрана, а дактилоскопический сенсор будет встроен в размещенную на правом торце кнопку включения. Сохранится и аппаратная кнопка для активации камеры. Что интересно, в активе Xperia 5 Plus ожидается не только разъем USB Type C (снизу), но и разместившийся на верхнем торце 3,5 мм аудиоразъем. Тыловая камера получит 4 сенсора, одним из которых станет ToF. Спецификации пока неизвестны, но можно предположить наличие чипсета Snapdragon 865 (Sony Xperia 5 оснащалась Snapdragon 855).