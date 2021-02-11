Слухи: Xiaomi Black Shark 4 Pro замечен на фото

MForum.ru
11.02.2021,
В базе данных китайского регулятораTENAA отметился смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro. Причем, появились не только данные о спецификациях новинки, но и фотографии, раскрывающие особенности дизайна.
В отличие от Black Shark прошлых поколений, новинка выглядит достаточно скромно. Некоторое внимание привлекает лишь оригинальное оформление тыловой камеры. Впрочем, игровое позиционирование аппарат не утратил – на правом торце размещены аппаратные клавиши для использования в играх. Там же находится дактилоскопический сенсор, тогда как клавиши регулировки громкости и SIM-слот размещены справа. В части спецификаций в активе Xiaomi Black Shark 4 Pro ожидаются Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и дисплей разрешением FullHD+. Анонс новинки ожидается в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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