Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле

MForum.ru
13.03.2020,
14 марта компания Meizu отмечает свой 14-й день рождения, по случаю которого опубликовала благодарственное письмо для партнеров и пользователей. Компания отметила, что из-за вспышки коронавируса были нарушены многие планы. Но уже апреле свет увидит новый флагманский смартфон Meizu 17.
Производитель обещает, что Meizu 17 получит инновационные решения в части использованных материалов и камеры. Ожидается, что в активе Meizu 17 будут присутствовать чипсет Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 90 Гц, оперативная память типа LPDDR5, встроенный накопитель по технологии UFS 3.0, а также Wi-Fi 6 и модуль NFC. Впрочем, по заявлению Хуан Чжан (Huang Zhang), основателя Meizu Technology, главной «фишкой» новинки станут пользовательские впечатления.
© Антон Печеровый,
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