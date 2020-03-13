Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле

13.03.2020, MForum.ru

14 марта компания Meizu отмечает свой 14-й день рождения, по случаю которого опубликовала благодарственное письмо для партнеров и пользователей. Компания отметила, что из-за вспышки коронавируса были нарушены многие планы. Но уже апреле свет увидит новый флагманский смартфон Meizu 17.

Производитель обещает, что Meizu 17 получит инновационные решения в части использованных материалов и камеры. Ожидается, что в активе Meizu 17 будут присутствовать чипсет Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 90 Гц, оперативная память типа LPDDR5, встроенный накопитель по технологии UFS 3.0, а также Wi-Fi 6 и модуль NFC. Впрочем, по заявлению Хуан Чжан (Huang Zhang), основателя Meizu Technology, главной «фишкой» новинки станут пользовательские впечатления.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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