Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go

19.03.2020, MForum.ru

Портфолио HMD Global пополнил смартфон Nokia 1.3. Новинка базируется на платформе Android 10 Go Edition (с обновлением в течение 2 лет), оснащена выделенной кнопкой для вызова Google Ассистента и камерой Google Go с интеграцией Google Lens и набором AI-функций.

Спецификации Nokia 1.3 включают в себя 5,71-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 215, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 400 Гб, 8 Мп тыловую камеру, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Выпускаться Nokia 1.3 будет в трех цветах (черный, циан, песочный), а его цена составит 95 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации HMD Global

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