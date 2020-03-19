MForum.ru
19.03.2020,
Портфолио HMD Global пополнил смартфон Nokia 1.3. Новинка базируется на платформе Android 10 Go Edition (с обновлением в течение 2 лет), оснащена выделенной кнопкой для вызова Google Ассистента и камерой Google Go с интеграцией Google Lens и набором AI-функций.
Спецификации Nokia 1.3 включают в себя 5,71-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 215, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 400 Гб, 8 Мп тыловую камеру, 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Выпускаться Nokia 1.3 будет в трех цветах (черный, циан, песочный), а его цена составит 95 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi / MForum.ru
11.07. [Новинки] Компоненты: Qualcomm 215 – чипсет для дешевых смартфонов / MForum.ru
18.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A2 Core – самый доступный смартфон Samsung 2019 года / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C3 появятся в России / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 9 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 4 Pro появился в России / MForum.ru