Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах

28.01.2019, MForum.ru

Компания HMD Global уже подтвердила свое участие в MWC 2019. Самой ожидаемой новинкой производителя является Nokia 9. Впрочем, будут и другие смартфоны, включая устройство начального уровня Nokia 1 Plus.

Аппарат должен стать приемником Nokia 1 образца 2018 года и получит спецификации начального уровня. Если верить слухам новинка будет оснащена экраном с соотношением сторон 18:9. Однако речь идет об экране разрешением 480х960 точек и плотностью изображения 213 dpi. Данные о диагонали не приводятся, но вероятно она составит 5 дюймов. Внутри Nokia 1 Plus разместится чипсет Mediatek MT6739WW дополненный 1 Гб ОЗУ. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android Go, вероятно речь идет об Android 9 Pie Go из коробки. Информация об остальных характеристиках Nokia 1 Plus пока отсутствует. Но чего-либо выдающегося ждать не стоит, а цена аппарата скорее всего будет немногим меньше $100.