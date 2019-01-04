Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту

MForum.ru
04.01.2019,
Компания Huawei официально представила свой второй смартфон на платформе Android Go. Концепция новинки – неплохой набор характеристик по привлекательной цене. Жаль только, что она базируется на Android Oreo (Go Edition), а не на актуальной Android Pie (Go Edition).
В активе Huawei Y5 Lite присутствует 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440x720 пикселей, тыловая камера разрешением 8 Мп с апертурой f/2.0 и PDAF-фокусировкой и 5 Мп фронтальная камера с фиксированным фокусом. В части «железа» речь идет о чипсете MediaTek MT6739, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумуляторе ёмкостью 3020 мАч. Аппарат уже появился в продаже в ряде стран по цене около 100 евро. Выпускаться Huawei Y5 Lite будет в черном и синем цветах.
© Антон Печеровый,
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