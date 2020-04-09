Слухи: Раскрыты спецификации Meizu 17

09.04.2020, MForum.ru

Последние утечки сделали достоянием гласности многие подробности о смартфоне Meizu 17. Анонс этой новинки ожидается 15 апреля, но уже сейчас стали известны его ключевые спецификации.

Ожидается, что Meizu 17 получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 865 с модемом X55, QUAD-камеру в конфигурации 64+8+5+2 Мп и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Выпускаться Meizu 17 будет в версиях с 8 / 12 Гб ОЗУ и 128 / 256 Гб встроенной памяти. Причем, младшая версия 8/128 будет оснащаться ОЗУ типа LPDDR4X, тогда как версии с 256 Гб встроенной памяти – памятью LPDDR5. Цены составят 3999 / 4299 / 4699 юаней за версии 8/128, 8/256 и 12/256 Гб, соответственно.