5G: Австралия быстро строит 5G. Обошлись без китайцев

05.08.2020, MForum.ru

Австралийская Telstra обещает охватить покрытием 5G 75% населения к июню 2021 года. Скорее всего, компания справится с исполнением таких обязательств, поскольку покрытие ее сети 5G уже сейчас доступно примерно для трети австралийцев. Такого результата компания добилась за 1 год, прошедший с момента запуска сети 5G в конце мая 2019 года.

В случае Австралии такие высокие показатели так скоро после запуска сети объясняются, прежде всего, особенностями страны, 87% всех австралийцев живут в городах или в близких пригородах. Обеспечить остальные 13% населения покрытием 5G будет намного более сложной задачкой.

Для развертывания сетей 5G Telstra использовала, прежде всего, диапазон 3.5-3.6 ГГц n78, у компании есть в нем от 50 до 80 МГц, в зависимости от региона страны. Но также Telstra планирует задействовать для расширения покрытия такие диапазоны как 850 МГц и 900 МГц, что безусловно удешевит строительство покрытия 5G. Обратной стороной медали, как всегда выступит скорость. В этих диапазонах на традиционно ожидаемые от 5G высокие скорости абонентам лучше не рассчитывать. Зато открывается много возможностей для обеспечения подключенности, в ситуациях, когда важно именно покрытие, а не скорости.

Кроме того, давайте не забывать, что компания тестила диапазон 26 ГГц с Ericsson и Qualcomm. Этот диапазон в Австралии пока не распределен, но регулятор обещает провести частотный аукцион в 2021 году. Telstra наверняка примет в нем участие, чтобы иметь возможность предоставлять гигабитные скорости доступа своим клиентам в тех зонах, где будет развернута поддержка 5G с использованием частот миллиметрового диапазона.

Обобщим. Через год, летом 2021 года в Австралии возможность пользоваться 5G от Telstra будет практически у каждого городского жителя, а также у некоторого количества тех людей, которые живут на прилегающих к городам территориях. Заметим, в Австралии строят 5G без помощи китайцев, без использования китайского оборудования. В Австралии многие люди уже могут воспользоваться сетями 5G. Тем временем в России дальше тестов и разработки множества "дорожных карт" различными участниками рынка дело с 5G пока что не продвинулось. И это не может не огорчать.

Больше информации о 5G в разных странах можно посмотреть на MForum.

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