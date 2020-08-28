Мобильные приложения: Что показал опрос

28.08.2020, MForum.ru

Опрос пользователей мобильных приложений, относящихся к категории "спорт" провела компания Jabra. В нем приняли участие 900 человек в возрасте 18-44 года из разных городов России. Для репрезентативности, наверное, маловато, но результаты получились неожиданные.

Оказалось, что более половины опрошенных делают дома зарядку, но при этом практически все равнодушно относятся к занятиям в спортзале.

Поскольку опрос проводили в интересах Jabra, не удивительно, что одним из первых задавался вопрос про наушники. Их приобрели для использования во время тренировок 54,4% опрошенных. Еще 18,9%, находясь на самоизоляции обзавелись фитнес-трекерами для отслеживания показателей организма. Куда популярнее оказались гантели - их купили 46% респондентов, некоторые закупили экспандеры - 20,8% и скакалки - 16.9%.

Удивительный факт - 96% респондентов ответили, что за время самоизоляции не скачали ни одного приложения для занятий спортом. Интересно, что 29% опрошенных при этом посещали онлайн-тренировки или пользовались видеоуроками, а 6.5% и вовсе занимались онлайн с персональным тренером или группой.

Достаточую силу воли для ежедневных тренировок показали только 11,7%, а 29% занимались спортом реже 2 раз в месяц. Только 5.6% ответили, что вернулись в спортзал после ограничений.

В пресс-релизе ниже есть чуть более подробная информация.

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Москва, 28 августа 2020, пресс-релиз через MForum.ru. Компания Jabra, известная как лидер в области аудио- и видеорешений для пользователей и бизнеса, провела опрос* о том, как изменилась физическая активность людей в период карантина и после него. Почти половина опрошенных не имеет режима тренировок, при этом, более половины делают дома зарядку. Также результаты показали, что респонденты равнодушно относятся к занятиям в спортзале.

Большинство опрошенных за период изоляции приобрели наушники для использования во время тренировок – их доля составила 54.4%. 18.9%, находясь на самоизоляции, купили фитнес-трекеры для отслеживания показателей организма. При этом 29% респондентов не стали покупать гаджеты для отслеживания состояния организма, а 28% не приобрели никакой спортивный инвентарь. Что касается последнего, здесь популярнее всего оказались гантели – их купили 46% респондентов. Также востребованными оказались эспандеры и скакалки: 20.8% и 16.9% соответственно.

Маркетинг менеджер Jabra Анна Максаковская также отметила: ‘’Наушники стали для людей чем-то большим, чем устройство для прослушивания музыки, теперь это – мотиватор, незаменимый партнер для тренировок дома и на улице. Очень важно не забывать о безопасности, когда тренировки проходят вне дома: позаботьтесь об уровне громкости музыки, включите режим, при котором внешние звуки слышны пользователю’’.

96% респондентов ответили, что за время самоизоляции не скачали ни одного приложения для занятий спортом. Вместо этого они самостоятельно делали зарядку или занимались гимнастикой (78.5%), посещали онлайн-тренировки и видеоуроки (29%), занимались онлайн с персональным тренером или группой (6.5%).

Примечательно, что 43% ответили, что не занимались контролем веса как на карантине, так и после него. Больше за своим весом стали следить 31.7% респондентов, а 25.2% перестали контролировать вес во время самоизоляции.

У 46% респондентов не было режима тренировок, но они хотели бы составить его и начать заниматься систематически. Лишь 21.8% удалось соблюдать свой режим тренировок, 23.4% признались, что стали заниматься значительно реже.

Энтузиазм к ежедневным тренировкам сохранили всего 11.7% респондентов. От одного до трех раз в неделю физическими активностями занимались 43.4%, реже раза в неделю – 16%. А 29% занимались спортом реже двух раз в месяц.

Лишь 5.6% ответили, что вернулись в спортзал после снятия ограничений, планируют начать ходить 22.5%. Доля респондентов, которые никогда не посещали спортзал и пока не планируют, составила 42.2%.

В конце опроса 45.4% респондентов отметили, что рады получить консультацию диетолога, а 54.6% – консультацию спортивного тренера или блогера.

Jabra поговорила со спортивными инфлюенсерами и диетологами и попросила подготовить несколько рекомендаций для тех, кто хотел бы привести себя в форму, питаться правильно или наконец начать заниматься спортом.

Алина Войнова, спортивный инфлюенсер, амбассадор нескольких спортивных проектов – о том, как наконец-то начать заниматься спортом: Ищите и пробуйте разное – так больше шансов найти «то самое». Многие спортклубы предлагают первую тренировку бесплатно или за небольшие деньги. Если нашли – занимайтесь регулярно, не пропускайте; сами не заметите, как втянетесь (но не ждите, что это произойдёт уже через пару занятий). Купите красивую форму и экипировку (это добавит уверенности в себе), слушайте тренера и выполняйте упражнения правильно с технической точки зрения, занимайтесь с настроением, а не потому, что «надо». Правильно распределяйте нагрузку и время тренировок (прислушивайтесь к своем организму). И, конечно, ставьте промежуточные цели ПРЕСС-РЕЛИЗ на пути к глобальной – так легче будет ее достичь. Обязательно поощряйте себя даже за небольшие результаты и достижения!

Наталья Круглова, Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов – о том, как держать свое тело в форме при сниженной физической активности: При снижении физической активности необходимо и снижение калорийности рациона. В среднем для женщины 18-40 лет калорийность при низкой физической активности должна быть в пределах 1200-1500 ккал, для мужчины 1500-1700 ккал. В ежедневный рацион должны входить овощи и листовая зелень, фрукты, ягоды и сухофрукты, цельнозерновые продукты, источники полноценного белка – мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, сыр и кисломолочные напитки. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в рационе были источники растительных жиров – растительные масла, например, оливковое, льняное или тыквенное, а также орехи или семечки.

Старайтесь не делать большие перерывы между приемами пищи в течение дня, оптимальное время – 3-4 часа. Слишком большие интервалы повышают риск того, что голод будет сильным и вы можете переесть в следующий прием пищи. Стоит обращать внимание на распределение калорийности пищи в течение дня – завтрак и обед – насыщающие приемы пищи, тогда как ужин должен быть легким – овощи, белок, немного жира в виде растительного масла и фрукты в виде десерта. Не забывайте про водный баланс, в среднем 1-1,5 литра чистой воды это достаточное количество, при условии, что вы также используете травяные чаи, не концентрированные морсы или компоты. *В опросе приняли участие 900 человек в возрасте от 18 до 44 лет из разных городов России.

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