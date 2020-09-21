Анонсы: LG K42 представлен официально

21.09.2020, MForum.ru

Компания LG анонсировала смартфон K42. Новинка относится к средне-бюджетному ценовому сегменту, но привлекает к себе внимание за счет оригинального оформления задней панели. Технология получила имя Unique Wave Pattern и представляет собой возможность персонализировать смартфон за счет дизайнерских наклеек.

В активе LG K42 присутствуют 6,6-дюймвый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P22 (8 ядер, 2 ГГц, PowerVR GE8320), 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч. Разрешение фронтальной камеры LG K42 составляет 8 Мп, тыловая представлена связкой основного сенсора разрешением 13 Мп и вспомогательных разрешением 5 Мп (широкоуольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Отдельно отметим выделенную кнопку для вызова ассистента Google и сертификацию по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. ОС – Android 10 с LG UX. Цена пока не объявлена, как и срок релиза.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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